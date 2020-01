Medici e infermieri del 118 aggrediti | a Napoli telecamere sulle ambulanze

Medici di famiglia : studi aperti 12 ore al giorno e infermieri - la riforma della Campania : Siglato l'accordo sindacati-Regione. Gli studi dei Medici di base si trasformeranno in veri e propri ambulatori ed effettueranno anche prestazioni infermieri stiche. Vi si potranno fare vaccinazioni, screening, prenotazioni del Cup, esami spirometrici. Saranno aperti dalle 8 alle 20. Se il proprio medico curante non dovesse essere disponibile si potrà chiedere la ricetta anche allo studi o aperto più vicino.Continua a leggere

Sanità Puglia - Medici e infermieri assenteisti e licenziati al contrattacco : arrivano i ricorsi : Il personale sanitario era in servizio negli ospedali di Monopoli e Molfetta al centro di due inchieste. In totale i licenziati sono 27

Sanità - via libera del Cdm al nuovo contratto nazionale : cosa cambia per Medici e infermieri : Dal Consiglio dei ministri è arrivato l'ok al nuovo contratto nazionale del comparto sanitario: si tratta del contratto dell'area Sanità nel triennio 2016-2018 che riguarda circa 130mila dirigenti medici, veterinari, sanitari e delle professioni sanitarie, per un "beneficio medio complessivo di circa 190 euro al mese".Continua a leggere