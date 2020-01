MediaWorld lancia nuove offerte per PS4 Pro, Xbox One e numerosi giochi (Di giovedì 2 gennaio 2020) MediaWorld lancia per oggi, 2 gennaio, delle nuove offerte per numerosi giochi e console. Le promozioni legate all'iniziativa dei Mega Sconti saranno disponibili fino all'8 gennaio.PS4 Pro 1TB + Voucher Fortnite è disponibile per 286,30 Euro, mentre Xbox One S 1TB + due controller è proposta a 266.99 Euro.Tra i giochi segnaliamo numerose offerte: FIFA 20 è proposto 39.99 Euro, GTA V a 30.99 Euro, Call of Duty Modern Warfare a 52.99 Euro e Red Dead Redemption 2 a 49,99 Euro. E ancora, The Outer Worlds è disponibile per 54.99 Euro e Ghost Recon Breakpoint a 29.99 Euro.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

MediaWorld lancia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : MediaWorld lancia