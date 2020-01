Maurizio Galimberti, stavolta il corpo a corpo fotografico con Leonardo da Vinci ha raggiunto un’intensità nuova (Di giovedì 2 gennaio 2020) Qualcuno afferma, non senza riferimenti suggestivi, che Leonardo da Vinci sarebbe il vero inventore della fotografia. Se non in senso stretto, almeno in quello visionario, avendo egli tra l’altro descritto la sua “camera obscura” e studiato la luce. Da quando Maurizio Galimberti si è affermato come autore, c’è chi lo definisce fotografo e chi lo definisce artista, due parole che non sono necessariamente intercambiabili. Io, nel dubbio e per tagliare la testa al toro, ne propongo una terza: inventore. Anche per Leonardo da Vinci quello d’inventore è l’attributo che riassume le sue molteplici attività: inventore non era solo nelle avveniristiche visioni di carrarmati, elicotteri, sommergibili, sistemi idraulici eccetera, ma anche in pittura, in anatomia, in scrittura, in chimica. Questi due inventori, a distanza esatta di mezzo millennio, si sono incontrati, e non poteva che ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

