Matteo Salvini imita il Papa, strattonato da una fan speciale ripete lo stesso gesto di Bergoglio… (Di giovedì 2 gennaio 2020) Matteo Salvini ha voluto postare su Facebook un video nel quale imita la scena di Papa Bergoglio che ha fatto tanto discutere. Papa Francesco ha reagito a Piazza San Pietro a una fan giapponese troppo calorosa che tentava disperatamente di avvicinarsi a Bergoglio. La reazione del Papa è stata improvvisa, sentitosi strattonato, ha reagito schiaffeggiando la mano della donna e liberandosi dalla stretta. Papa Francesco subito dopo il fatto diventato virale ha chiesto scusa per il gesto affermando di aver perso un po’ troppo la pazienza. Matteo Salvini ha voluto imitare il gesto. Sulla neve di Bornio la sua compagna Francesca Verdini ha fatto finta di essere una sua fan e lo ha strattonato. Salvini ha fatto finta di essere arrabbiatissimo ma poi invece di schiaffeggiare la sua compagna ha di rivolgersi una carezza. Poi Salvini si è allontanato con il sorriso al ... Leggi la notizia su baritalianews

