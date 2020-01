Masterchef Italia 9, terza puntata stasera su Sky Uno e Now TV: anticipazioni (Di giovedì 2 gennaio 2020) Masterchef Italia 9 torna stasera su Sky Uno e Now TV alle 21:15 con la terza puntata, la prima Mystery Box di stagione e Iginio Massari : anticipazioni. Masterchef Italia 9 torna stasera su Sky Uno e Now TV alle 21:15 con la terza puntata, la prima effettiva per la masterclass della nuova edizione formata appena una settimana fa. Alexandro, Andrea, Annamaria, Antonio, Davide, Domenico, Fabio, Francesca, Giada, Gianna, Giulia, Luciano, Maria Assunta, Maria Teresa, Marisa, Milenys, Nicolò, Nunzia, Rossella e Vincenzo: la Masterclass si è formata, i 20 migliori chef amatoriali d'Italia, a partire da oggi, 2 gennaio, sono pronti a darsi battaglia nelle cucine di Masterchef Italia, sotto l'occhio rigoroso e attento dei tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Il terzo appuntamento con ... Leggi la notizia su movieplayer

Notiziedi_it : Iginio Massari a Masterchef Italia 2020 tra piatti di mare e dolci: primi eliminati e anticipazioni del 2 gennaio… - zazoomnews : Iginio Massari a Masterchef Italia 2020 tra piatti di mare e dolci: primi eliminati e anticipazioni del 2 gennaio -… - zazoomblog : MasterChef Italia 9 le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata - #MasterChef #Italia #anticipazioni -