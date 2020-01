MasterChef Italia 9, alla terza puntata è 'sfoglia-gate': gara interrotta per furto (Di venerdì 3 gennaio 2020) Dopo l'oil-gate, a MasterChef è tempo di sfoglia-gate: a metà della prova decisiva per la seconda eliminazione, Locatelli ferma il tempo e indaga sulla scomparsa del panetto di sfoglia impastato da Giada. La 'maledizione dell'abbattitore' di Bake Off arriva fino a MasterChef Italia, ma qui ci sono delle regole da rispettare e la gara si ferma, con tanto di verdetto intermedio a tavolino. La regola vuole che ciascuno metta il proprio nome sulle preparazioni prima di riporle in frigo o in abbattitore: Giada non l'ha fatto. Ma Maria Assunta, dal canto suo, aveva messo il suo impasto in abbattitore col suo nome su un piatto bianco e ha preso invece quello grigio e anonimo di Giada. Le scuse non reggono.MasterChef Italia 9, alla terza puntata è 'sfoglia-gate': gara interrotta per furto pubblicato su TVBlog.it 02 gennaio 2020 23:50. Leggi la notizia su blogo

