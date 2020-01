Massimiliano Varrese a Vieni da me commosso per le parole della sua compagna (Foto) (Di giovedì 2 gennaio 2020) A Vieni da me Massimiliano Varrese ha portato ancora una volta le sue emozioni perché è lui a emozionarsi per primo quando tocca a lui a parlare (Foto). Un artista completo e anche un uomo meraviglioso, come nel video messaggio ha sottolineato la sua compagna. Lei è Valentina Melis, si sono conosciuti durante il musical Tre metri sopra il cielo ma si sono poi persi di vista per ben 8 anni; lei era la migliore amica della produttrice. Tutti dicevano a Massimo che Valerina era la sua metà ma in quel momento pensava solo al lavoro, nessun colpo di fulmine. La vita però gli ha regalato un’altra possibilità dopo tanti anni e in quella occasione Varrese non si è lasciato sfuggire il momento. L’attore che abbiamo ammirato in Amici Celebrities confida di un periodo di due anni in cui si era spento, allontanato dai social e dal mondo dello spettacolo, poi il giorno del suo compleanno è tornato e ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

“Me lo ha fatto Loredana Bertè”. Amici Celebrities - Massimiliano Varrese si fa coraggio e lo rivela : L’attore romano Massimiliano Varrese ha sfiorato il successo ad ‘ Amici Celebrities ’, piazzandosi secondo alla prima edizione del programma, dietro alla vincitrice Pamela Camassa. Nonostante sia ormai terminato da un po’, il programma continua ad essere al centro di diverse polemiche. Su Instagram l’uomo ha innanzitutto parlato del suo rapporto con la ballerina Elena D’Amario. “Elena è una grandissima artista ma soprattutto una grandissima ...

Massimiliano Varrese attacca la Bertè : Distratto dalla sua maleducazione alla finale di Amici Celebrities : Secondo classificato ad Amici Celebrities , Massimiliano Varrese ha vissuto un momento imbarazzante in seguito alla performance in cui ha interpretato Prince sulle note di “Kiss”. Loredana Bertè , che ha ritenuto disastroso il falsetto di Varrese , è scoppiata in una fragorosa risata perché “ho immaginato Prince uscire alla tomba in formato zombie che ti voleva strangolare” e, proprio in merito a quanto accaduto durante l’ultima puntata di ...

“Così no!”. Amici Celebrities - Loredana Bertè esagera con Massimiliano Varrese : La prima edizione di ‘ Amici Celebrities ’ è stata vinta da Pamela Camassa. La compagna di Filippo Bisciglia, dopo averlo eliminato, vince la sfida contro l’attore Massimiliano Varrese in una finale con non pochi problemi. ”Grazie per avermi dato questa occasione, grazie Maria e grazie a te Michelle che sei arrivata in corsa ma sei speciale. Vorrei ringrazio tutti, ma sono tantissimi. Questa la dedico anche a Filippo”. Vittoria più che meritata in ...

“Succederà dopo Amici Celebrities”. Massimiliano Varrese - fuori tutto : Tra qualche ora scopriremo chi sarà il vincitore del talent show di Canale 5, ‘ Amici Celebrities’. In seguito a dure sfide canore e di ballo sono rimasti soltanto in 4 a contendersi l’ambito premio: l’ex calciatore di Juventus e Napoli, Ciro Ferrara, la showgirl Pamela Camassa, il conduttore di ‘Temptation Island’ Filippo Bisciglia e l’attore Massimiliano Varrese . Ed è proprio quest’ultimo ad aver rivelato notizie importanti sul suo conto in ...

Massimiliano Varrese si commuove. E la De Filippi interrompe l'esibizione : A cosa pensi? : La semifinale di Amici Celebrities è stata una puntata piena di emozioni, soprattutto per Massimiliano Varrese che ha interrotto la sua interpretazione di “Le tasche piene di sassi” perché sopraffatto dalla commozione. L’attore, che ha partecipato al programma di Canale 5 presentandosi sia come cantante che ballerino, è stato uno dei più talentuosi di questa prima edizione di Amici Celebrities e le sue performance sono sempre state ...

Amici Celebrities - Massimiliano Varrese si commuove e smette di cantare. Poi spiega il motivo : La quinta e penultima puntata di Amici Celebrities, andata in onda mercoledì 16 ottobre, ha visto l’eliminazione di Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto Di Savoia. Nel corso di una semifinale divisa per l’occasione in 5 “gironi” e alla quale hanno partecipato ex concorrenti di Amici come Irama, Stash and The Kolors, Giordana Angi, Alberto Urso, Andreas Muller, Sebastian Melo Taveira e Diana Del Bufalo hanno trionfato tutti i membri della squadra ...

