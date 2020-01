Mary Poppins, si farà il terzo film: tutto quello che sappiamo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Mary Poppins, il terzo film si farà: ecco ciò che sappiamo sul sequel Mary Poppins 3 si farà? Ebbene sì, quello che sappiamo è che molto probabilmente ci sarà un altro sequel. Costato 130 milioni di dollori e candidato a 4 premi Oscar e a 4 Golden Globe, Il ritorno di Mary Poppins avrà, dunque, … L'articolo Mary Poppins, si farà il terzo film: tutto quello che sappiamo proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

Disney_IT : Soffia un vento magico su @RaiUno questa sera. ?? Alle 21:25, non perdete 'Mary Poppins'. - Neveren10301643 : In TV: Mary Poppins Top Gun il Ragazzo di Campagna - _lifeinruins__ : Avevo una mezza intenzione di studiare fino a mezzanotte, ma la rai trasmette Mary Poppins in TV quindi io -