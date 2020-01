Mary Poppins, il film Disney: trama, cast, curiosità e streaming (Di giovedì 2 gennaio 2020) Mary Poppins, il film Disney: trama, cast, curiosità e streaming La tata più amata in casa Disney resterà per sempre Mary Poppins, un film ricordato come un classico intramontabile tratto dagli amati romanzi di Pamela Lyndon Travers. Il film è arrivato nel 1964 e ha visto la magica tata inglese interpretata da Julie Andrews. Questo film in realtà ha dato il via a una trilogia in tutto e per tutto poiché anni dopo è arrivato Saving Mr Banks, che in realtà racconta come Walt Disney abbia ottenuto i diritti cinematografici su questo personaggio letterario, e poi Il ritorno di Mary Poppins, un sequel che ha visto interpretare la magica tata da Emily Blunt. Diretto da Robert Stevenson, Mary Poppins ha accompagnato tantissime generazioni nella crescita ed è la tata di cui tutti avremmo bisogno, anche in età adulta. Qual è la trama di questo film? E chi vediamo nel cast? E cosa sappiamo del ... Leggi la notizia su tpi

Disney_IT : Soffia un vento magico su @RaiUno questa sera. ?? Alle 21:25, non perdete 'Mary Poppins'. - whiteshadowsxy : RT @Disney_IT: Soffia un vento magico su @RaiUno questa sera. ?? Alle 21:25, non perdete 'Mary Poppins'. - gilbertaelena47 : @Stepstepstep7 Hai ragione, perdonami! Avevo pronta Mary Poppins ma te la risparmio ?????? -