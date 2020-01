Martina Colombari su Instagram elegantissima, ma Billy? Costacurta “uccide l’ormone”: «Inguardabile» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un quadretto di famiglia strepitoso rovinosamente sfasciato dal look “inguardabile” di Billy Costacurta: succede sull’account Instagram di Martina Colombari. elegantissima in un abito lungo color oro, l’ex Miss Italia 1991 condivide sul social uno scatto di auguri nella notte più magica dell’anno: “E siamo già nel 2020!!! – scrive la quarantaquattrenne romagnola – Buon Anno a tutti voi!!”. La serata si presta agli outfit più ricercati ma quello di Billy sembra essere – agli occhi dei più – abbastanza fuori luogo. E non esitano a sottolinearlo. Martina Colombari, su Instagram il look di Billy bocciatissimo Mamma e papà in primo piano, il ‘piccolo’ Achille – ormai sedicenne quasi più alto di entrambi – sullo sfondo li abbraccia tutti e due, ma l’occhio non può non cadere lì, sul look scelto da Mr. Costacurta per l’occasione. Doppiopetto blu, camicia bianca e ampi calzoncini ... Leggi la notizia su urbanpost

