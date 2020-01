Martin Scorsese: "Dopo The Aviator ho quasi deciso di chiudere con il cinema" (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il regista Martin Scorsese ha raccontato di aver quasi deciso di ritirarsi dal mondo del cinema Dopo l'esperienza di The Aviator. Martin Scorsese ha rivelato che aveva quasi deciso di smettere di dirigere film Dopo le riprese di The Aviator, film la cui produzione è stata segnata da molti problemi con i produttori. In una recente intervista, il regista ha infatti spiegato come abbia avuto più di una difficoltà con gli studios hollywoodiani, situazione che ha poi portato alla realizzazione di The Irishman grazie al sostegno di Netflix. Martin Scorsese, intervistato dal The New York Times, ha infatti spiegato: "Mi sono ritrovato inevitabilmente a scontrarmi con i produttori degli studios che volevano delle durate più brevi per i miei film Dopo ... Leggi la notizia su movieplayer

