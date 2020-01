Mario Balotelli, nuovo incidente in macchina la notte del 1 Gennaio: ecco come sta (Di giovedì 2 gennaio 2020) Non è certamente nuovo, Mario Balotelli, ad intemperanze di vario genere dentro e fuori dal campo; e seppure gli episodi che lo vedono coinvolto non siano sempre riconducibili a lui, è inevitabile che l’opinione tragga allo stesso modo le solite conclusioni. E’ successo anche in occasione dell’incidente automobilistico che ha visto coinvolto il calciatore all’alba del primo Gennaio 2020; come immediatamente riportato dai principali organi di informazione, e ironicamente accolto dai tifosi via social, il campione del Brescia ha infatti concluso il suo Capodanno mandando la propria vettura a sbattere contro il marciapiede del viale di casa. notte di Capodanno da dimenticare per Mario Balotelli: auto fuori strada, ruote distrutte e ritorno a casa a piedi. Illesi il calciatore e il passeggero A raccontare la dinamica dell’incidente è stato il quotidiano locale ... Leggi la notizia su velvetgossip

