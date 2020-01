Mario Balotelli incidente di ritorno dalla festa per Capodanno (Di giovedì 2 gennaio 2020) Inizio dell’anno movimentato per Mario Balotelli. L’attaccante del Brescia ed ex di Raffaella Fico da cui ha avuto una bambina, Pia, di ritorno dai festeggiamenti per la fine dell’anno ha avuto un incidente a Mompiano, a pochi chilometri da casa sua. Il Giornale di Brescia pubblica le foto e la dinamica dello scontro che ha visto la Fiat 500 Abarth su cui viaggiava Balotelli, come passeggero, alla guida c’era un’altra persona, uscire di strada e riportare gravi danni. Nessun problema invece per Balotelli e il guidatore che semplicemente hanno raggiunto l’abitazione a piedi e poi hanno chiamato il carroattrezzi. View this post on Instagram <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.2.1/72x72/1f44b.png" alt=" Leggi la notizia su tvzap.kataweb

fattoquotidiano : Mario Balotelli “finisce con l’auto contro il cancello di un’abitazione alle 6 di mattina. Poi esce dal mezzo e va… - Gazzetta_it : #Balotelli Mario quanti guai con le automobili. Ecco tutte le “balotellate” alla guida - sportal_it : Mario Balotelli, Capodanno col botto: illeso -