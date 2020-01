Manuela Arcuri irriconoscibile: magrissima e diversa [FOTO] (Di giovedì 2 gennaio 2020) Regina delle fiction dal 2000 al 2010, Manuela Arcuri era al massimo della sua popolarità fin dagli anni Novanta. Sexy, vulcanica, forte e tenace, l’attrice aveva conquistato subito il pubblico televisivo incarnando la tradizionale bellezza italiana. Con la nascita del figlio, nel 2014, Manuela ha deciso di prendere una pausa dal set per dedicarsi esclusivamente al piccolo Mattia. Ma oggi che fine ha fatto l’attrice? Ormai lontana dalla televisione, negli ultimi anni si è dedicata soprattutto alla famiglia e al figlio. Originaria di Anagni, in provincia di Frosinon, Manuela è sempre cresciuta a Latina. La passione per il cinema ha caratterizzato tutta la sua vita, portandola prima ad iscriversi all’Accademia d’Arte Drammatica “Pietro Scharoff” di Roma e poi ad esordire come modella e attrice. Il successo è arrivato negli anni ’90, con il film “I laureati” di ... Leggi la notizia su velvetgossip

Vale_ASR_98 : RT @_emme95: Donna nordica >>>>>>> Verità che dovete accettare, non c'è Rihanna o Manuela Arcuri che tenga - Marco_Scarcia : RT @_emme95: Donna nordica >>>>>>> Verità che dovete accettare, non c'è Rihanna o Manuela Arcuri che tenga - _emme95 : Donna nordica >>>>>>> Verità che dovete accettare, non c'è Rihanna o Manuela Arcuri che tenga -