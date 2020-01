Manchester City: De Bruyne fa addirittura il mediano contro l’Everton (Di giovedì 2 gennaio 2020) Kevin De Bruyne ha giocato addirittura come mediano in Manchester City- Everton. Il belga possiede una grande polivalenza La polivalenza di Kevin De Bruyne certifica il grande lavoro fatto da Guardiola su di lui. Il tecnico catalano cerca calciatori intelligenti, in grado di smarcarsi bene e di saper occupare più posizioni. Si è visto nel match contro l’Everton. Il Manchester City ha giocato con un 3421 in cui De Bruyne, il migliore rifinitore d’Europa, ha addirittura fatto il mediano. Si vede nella slide sopra. Il belga ha giocato in coppia con Gundogan davanti alla difesa. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

