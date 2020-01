Madonna irriconoscibile: il figlio la fotografa struccata con i denti d’oro [FOTO] (Di giovedì 2 gennaio 2020) Anche i miti viventi hanno i loro altarini e spesso, quando sbucano fuori e diventano virali sul web, a distanza di tempo continuano a riproporsi. È il caso delle famose FOTOgrafie in cui Madonna si mostra in una versione davvero irriconoscibile. Uno ‘scherzo da ragazzi’, letteralmente, quello che aveva colpito Madonna. La cantante infatti era stata ‘vittima’ del figlio adolescente, che aveva deciso di pubblicare in rete delle FOTO compromettenti di sua mamma. Rocco, secondogenito di Madonna nato dall’unione con il regista inglese Guy Ritchie, probabilmente non si era reso conto del danno che stava creando all’immagine di una star internazionale come sua madre. Il ragazzino si era divertito a FOTOgrafarla struccata, spettinata, pallida, con delle occhiaie marcate e un apparecchio d’oro ai denti (prezioso ma oggettivamente ... Leggi la notizia su velvetgossip

