M5s, Di Maio su Paragone (senza citarlo): «Qualcuno pensa che il Governo precedente fosse migliore di questo» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un post che risponde al caso di Gianluigi Paragone, senza mai citare il nome del senatore o fare un riferimento esplicito alla sua espulsione dal Movimento. Luigi Di Maio, la sera del 2 gennaio, scrive su Facebook un lungo post per rivendicare le azioni dei 5 stelle, tanto nel primo Governo guidato da Giuseppe Conte, con la Lega, quanto nel secondo con il Pd. «Vorrei dedicare questo 2020 a tutti coloro che ad agosto mi dicevano che anche con questo Governo non avremmo mai approvato il taglio dei parlamentari. Lo abbiamo fatto l’8 ottobre 2019», esordisce il ministro degli Esteri. Poi prosegue con l’elencazione dei risultati rivendicati durante il Conte II, tra cui il carcere per i grandi evasori e la legge sulla prescrizione entrata in vigore il 1° gennaio. Vorrei dedicare questo 2020 a tutti coloro che ad agosto mi dicevano che anche con questo Governo non avremmo ... Leggi la notizia su open.online

fattoquotidiano : #PARAGONE ESPULSO I botti del 2020 - Dopo il discorso del capo politico, la decisione dei probiviri - MediasetTgcom24 : Di Maio: 'Il Movimento ha incassato 40 leggi in appena 20 mesi' #M5s - fattoquotidiano : M5s, Paragone: “Ecco i nomi di chi non ha restituito nulla o quasi”. E attacca Di Maio: “Non lo sapeva o ha fatto f… -