Lutto nel mondo dello spettacolo, morto Giovanni Battista Diotaiuti - (Di giovedì 2 gennaio 2020) Novella Toloni L'attore e regista fiorentino ha insegnato recitazione e dizione per più di quarant'anni, formando grandi nomi del cinema e della televisione da Marco Bocci a Margherita Buy È morto nel giorno di Capodanno l’attore e regista teatrale Giovanni Battista Diotaiuti. Il direttore artistico del Conservatorio Teatrale Diotaiuti di Roma si è spento all’età di 93 anni per cause sconosciute. A darne l’annuncio è stato il suo staff, attraverso l’account ufficiale Facebook: "Cari amici, colleghi e allievi questa mattina 1 Gennaio 2020 hanno deciso che serviva un docente di grande esperienza e di vita sopra le nuvole. Continuerò ad essere con Voi che siete stati la mia grande Famiglia donandomi "la forza e la voglia di vivere". Siate bravi. Un saluto e un bacione a tutti i miei "ciccini e ciccine". Mi mancherete". Giovanni Battista Diotaiuti, i cui funerali si terranno ... Leggi la notizia su ilgiornale

SkySport : Lutto nel calcio inglese: muore a 39 anni L'ex #Cardiff e #Barnsley Chris #Barker #SkySport - NapoliToday : #Cronaca Lutto nel mondo del cinema napoletano: si è spento Vito Molaro - Mugisha93586265 : RT @SkySport: Lutto nel calcio inglese: muore a 39 anni L'ex #Cardiff e #Barnsley Chris #Barker #SkySport -