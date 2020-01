Lutto a Tufino: muore Vito Molaro, artista affetto da fibrosi cistica (Di giovedì 2 gennaio 2020) La città di Napoli è in Lutto per la morte di un giovane artista affetto da fibrosi cistica. Vito Molaro si è spento nella notte di Capodanno dopo aver trascorso alcuni gironi in terapia intensiva. La recitazione è sempre stata la vera cura per Vito, che da anni lottava contro questa tremenda malattia. Nella notte di San Silvestro, purtroppo, una crisi respiratoria si è rivelata fatale e l’artista non è riuscito a superarla. Poco prima di morire, però, Vito aveva scritto un augurio su Facebook e aveva ricevuto moltissimi commenti: “Il leone è ferito ma non è morto. Auguri a tutti di un buon 2020. Si ha sempre una ragione per rialzarsi, sempre“. Morte Vito Molaro Vito Molaro era un giovanissimo artista nato a Tufino, ma negli ultimi anni aveva vissuto a Nola, in provincia di Napoli. Il ragazzo ha partecipato a molti video clip, ma anche a Un posto al sole e Troppo ... Leggi la notizia su notizie

Lutto Tufino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lutto Tufino