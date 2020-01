L’uomo del giorno – Pino “Batman” Taglialatela, l’azzurro nel cuore e quel gesto dopo Parma-Napoli… [VIDEO] (Di giovedì 2 gennaio 2020) La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi Giuseppe “Pino” Taglialatela, soprannominato “Batman”, che compie 51 anni. Portiere dotato di ottima tecnica e riflessi, è stato tra le figure più importanti del Napoli post Maradona. Cresciuto nell’Ischia Isolaverde, si trasferisce successivamente in azzurro, ma i primi anni sarà un susseguirsi di panchina e prestiti, per ben due volte al Palermo. Giovanni Galli, suo primo ai partenopei, aveva chiaramente espresso di non volerlo come secondo, e allora Taglialatela prosegue il suo “giro” per l’Italia, tra Ternana e Bari. Nel 1993 torna al Napoli, ma questa volta ci rimane. dopo la cessione di Galli, lui diventa il titolare e simbolo della squadra azzurra. E’ qui che viene soprannominato “Batman”. Senso d’appartenenza e grandi ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

rulajebreal : È stato un onore rappresentate l’Italia nel consiglio del @G7 per fermare la violenza sulle donne. Il mio colore, l… - redazioneiene : Una buona notizia per il capitano Ultimo! Grazie all'intervento del Tar del Lazio l'uomo che ha arrestato Totò Riin… - civcatt : L'eredità di Václav Havel. Il primo potere dei senza potere è evitare che i sistemi politici autoritari esproprino… -