Ludovica Pagani Instagram | provocante in Senza veli | «Maremma | illegali queste foto!»

Ludovica Pagani Instagram, provocante in topless: «Maremma, illegali queste foto!» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ludovica Pagani influencer e conduttrice radiofonica. Si è fatta conoscere per una terribile gaffe a Quelli del calcio quando per sbaglio confuse la posizione in classifica con il punteggio della squadra. E’ passato parecchio tempo da quella piccola caduta di stile e Ludovica ora è più matura, pronta e professionale. Ma ci sono delle cose che non cambiano mai come la sua passione per il calcio e la sua incredibile bellezza che come il talento aumenta giorno dopo giorno. Ora la Pagani è seguitissima su Instagram dove conta più di due milioni di fan. La cosa ovviamente non ci sorprende perché spesso e volentieri la bella influencer condivide foto e video in posizioni estremamente sensuali e provocanti. Proprio come il suo ultimo post che è anche il primo dell’anno nuovo. Si prospetta un 2020 molto interessante. Leggi anche: Elisabetta Gregoraci Instagram, corpo da favola: ... Leggi la notizia su urbanpost

AlessioSeggiani : DISEGNA CHALLENGE _ LUDOVICA PAGANI VS #VALESPO - CobraDeBolivar : BABY. ? Temporadas: 2 ? Protagonistas: - Benedetta Porcaroli como Chiara Altieri - Alice Pagani como Ludovica - Ric… - ItaTvfan : Chi è Ludovica Pagani giornalista e Web Influencer -