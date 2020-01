Lucia Borgonzoni a Libero: "A me interessa solo l'Emilia. Forse Stefano Bonaccini punta a fare il leader Pd" (Di giovedì 2 gennaio 2020) «Per me non è una sorpresa che Bonaccini, finalmente, abbia ammesso che il voto dell' Emilia-Romagna avrà anche una forte valenza nazionale: era evidente, altrimenti non si spiegherebbero i suoi attacchi quotidiani a Salvini, che comunque utilizza per non entrare mai nel merito dei temi regionali. C Leggi la notizia su liberoquotidiano

fattoquotidiano : VOTO IN EMILIA-ROMAGNA Matteo non si fida, Borgonzoni è praticamente invisibile [di Sarah Buono e Tommaso Rodano]… - LegaSalvini : ++ SUPPORTA LA CANDIDATA DELLA LEGA IN EMILIA-ROMAGNA: SEGUI LUCIA BORGONZONI ++ ??Facebook: @BorgonzoniPres ??Twitt… - matteosalvinimi : Dispiace che il sindaco della mia città, Milano, sia venuto oggi qui per insultare Lucia Borgonzoni, la ritengo una… -