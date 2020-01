«Lucha y Siesta alla città»: un fondo regionale potrebbe salvare la casa delle donne di Roma (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una storia a lieto fine. Forse. È quella della casa delle donne Lucha y Siesta di Roma: per un 2019 cominciato con la minaccia di sgombero per questa casa rifugio simbolo della lotta alla violenza di genere ma anche della battaglia femminista, la fine dell’anno sembra invece portare con sé la prospettiva di un futuro. A cambiare le carte in tavola ci sono i fondi – 2,4 milioni di euro – stanziati dalla Regione Lazio nel bilancio regionale approvato pochi giorni fa. «Diamo Lucha alla città» è stato in questi mesi il motto della campagna per salvare questo progetto ormai attivo da quasi 12 anni. Ora i 2,4 milioni di euro in arrivo per «salvaguardare la continuità dell’esperienza Lucha y Siesta aprono importanti orizzonti», dicono sollevate a Open le attiviste della casa. «Ci auguriamo che si chiariscano al più presto i tempi e le modalità dei successivi ... Leggi la notizia su open.online

