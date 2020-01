Luca Onestini a Rivelo: “mi dissero di coprirmi perché avevo la vitiligine” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Luca Onestini ha deciso di raccontarsi davanti alle telecamere di Rivelo, il programma in onda su Real Time ogni Giovedì e condotto da Lorella Boccia. Uno degli argomenti trattati è stata la vitiligine. Il bel 27enne non è di certo un volto nuovo in tv, infatti è conosciuto al grande pubblico grazie alle sue partecipazioni a Uomini e Donne, come tronista, e poi al Grande Fratello Vip come concorrente. Durante l’intervista si è parlato molto delle esperienze professionali del ragazzo, ma anche della sua vita privata e di alcuni momenti che hanno decisamente lasciato il segno. Lorella ha chiesto a Luca Onestini di parlare della vitiligine, una patologia che non ha mai influenzato la vita del ragazzo: lui stesso infatti non si è mai fatto problemi a parlarne pubblicamente, anche se durante un concorso decise di nascondere la sua condizione Non l’avevo mai fatta ... Leggi la notizia su trendit

