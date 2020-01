Luca Argentero e Cristina Marino a Miami: su Instagram la prima foto del pancione (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il nuovo anno per Cristina Marino e Luca Argentero è iniziato nel migliore dei modi: stanno per diventare genitori per la prima volta. Per festeggiare il Capodanno, l’ultimo in due, la coppia ha deciso di volare a Miami e di condividere sui social il bel momento con i loro fan. Così, su Instagram, è apparsa la prima foto di Cristina con il pancione. Luca Argentero e Cristina Marino hanno iniziato a frequentarsi nel 2015. Nonostante la loro estrema riservatezza, l’inizio del loro amore ha suscitato l’interesse di molti e, talvolta, è stato anche aspramente criticato. L’attore, infatti, aveva chiuso il matrimonio con Miriam Leone. Sotto accusa anche la differenza di età con la nuova compagna: hanno ben 13 anni di differenza. Senza ascoltare i commenti negativi, però, i due sono andati avanti e hanno dimostrato a tutti quanto fosse vero e profondo il loro amore. Pochi giorni fa, poi, ... Leggi la notizia su dilei

