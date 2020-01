L'ottavo anno di Papa Francesco sarà quello della svolta per la Chiesa? (Di giovedì 2 gennaio 2020) Papa Francesco venne eletto, a sorpresa ma non troppo, il 13 marzo del 2013: tra poco più di due mesi saranno sette anni esatti. Nell'Antico come nel Nuovo Testamento il 7 è segno di pienezza e perfezione, di perdono e, nel primo caso, di un ciclo che si chiude. Il cristianesimo, non a caso, ha usato l'8 ad indicare il compimento autentico. Pur senza ridurre tutto ad una cabala da quattro soldi, è comunque chiaro che i mesi che seguiranno porteranno ad una ridefinizione di tanta parte del ruolo della Chiesa nel mondo ed al suo stesso interno. Una svolta che matura lentamente e con pochi gesti eclatanti, ma ugualmente radicale. Promette di durare nel tempo, anche perché i tempi maturano nelle loro incertezze e nei loro pericoli. C'è bisogno di visione profetica, il mondo ha ripreso a correre su sentieri disseminati di scorie nucleari e, Lui non voglia, di armi di distruzione ... Leggi la notizia su agi

