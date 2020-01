Lotta, i convocati dell’Italia in vista delle Ranking Series di Roma. Presenti Chamizo e Conyedo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Comincia praticamente subito il 2020 della Lotta italiana, impegnata nei prossimi mesi nell’ultima fase del percorso di qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il primo evento di rilievo del calendario internazionale di quest’anno è in programma proprio in Italia e per la precisione al PalaPellicone di Ostia dal 15 al 18 gennaio in occasione della prima tappa delle Ranking Series 2020. Il torneo vedrà al via moltissimi atleti di spessore a livello mondiale a caccia di punti molto pesanti per scalare le graduatorie e per guadagnarsi una posizione migliore nei seeding dei tornei più importanti. La Nazionale azzurra si presenterà alla kermesse casalinga con grandi ambizioni e con una rappresentativa molto nutrita in cui spicca la presenza del vice-campione iridato in carica dei -74 kg stile libero Frank Chamizo. Di seguito la lista con l’elenco completo degli italiani ... Leggi la notizia su oasport

