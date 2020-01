London Fashion Week Men’s Autumn/Winter 2020, il calendario delle sfilate di Londra (Di giovedì 2 gennaio 2020) La nuova stagione della moda maschile è alle porte. Sabato 4 gennaio inizia, infatti, la London Fashion Week Uomo Autunno/Inverno 2020 una celebrazione della moda britannica e non solo, che segna l'inizio delle settimane in cui la moda maschile torna protagonista, prima a Londra (dal 4 al 6 gennaio), poi a Firenze in occasione di Pitti Uomo (dal 7 al 10 gennaio), Milano (dal 10 al 14 gennaio) e Parigi (dal 14 al 19 gennaio). Rispetto a quanto accadrà nella capitale inglese, le sfilate saranno come di consueto nel cuore della East London, e tra i nomi da segnalare: A-Cold-Wall*, Charles Jeffrey Loverboy, Martine Rose e Nicholas Daley. Ma anche Per Götesson, Qasimi, quest'anno senza il suo fondatore, Khalid Al Qasimi, scomparso all'inizio di quest'anno. Le sfilate saranno trasmesse in live-streaming dalla sede ufficiale della London Fashion Week ... Leggi la notizia su gqitalia

