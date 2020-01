Lobotka al Napoli?/ Calciomercato news: manca il si del Celta, Gattuso ha fretta (Di giovedì 2 gennaio 2020) Lobotka al Napoli? Calciomercato news, le ultime notizie sulle trattative dei campani. Per l'arrivo dello slovacco manca solo il Si del Celta Vigo. Leggi la notizia su ilsussidiario

SkySport : ? #UltimOra #Mercato ?? #Napoli, incontro in corso con il #Celta per #Lobotka ?? L'offerta è di 16 milioni più bonus,… - DiMarzio : #Napoli, continua la trattativa con il #Celtavigo per #Lobotka Incontro in programma fra i due club ?? - AlfredoPedulla : #Lobotka vede #Napoli! Da 12 più 3 a 15 più 3 milioni di bonus. Il centrocampista ha accettato un contratto da 1,8… -