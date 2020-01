Lo splendido gesto di Kyrgios: donerà 200 dollari per ogni ace per le vittime degli incendi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Le immagini dell'Australia devastata dalle fiamme sono sotto gli occhi di tutti. In Australia inizia la stagione del tennis e Nick Kyrgios, il giocatore più talentuoso tra gli australiani, ha lanciato un'iniziativa di solidarietà a cui hanno aderito anche i connazionali De Minaur e Millman. Per ogni ace che realizzerà nell'ATP Cup e negli Australian Open Kyrgios donerà 200 dollari. Leggi la notizia su fanpage

