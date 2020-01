LIVE Sport, DIRETTA 2 gennaio: Zandalasini punta alle Final Four di Eurolega, Piatti fissa i prossimi obiettivi di Sinner (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 2 gennaio: orari e programma 23.45 BASKET – Cecilia Zandalasini ha parlato in una recente intervista della sua esperienza al Fenerbache e dell’attuale situazione della Nazionale italiana dopo l’esclusione dalle Olimpiadi di Tokyo 2020. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 23.25 TENNIS – Riccardo Piatti, allenatore di Jannik Sinner, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha fissato gli obiettivi da raggiungere nei prossimi due anni. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 23.05 BASKET – Si sono giocate quattro partite quest’oggi valevoli per la 17ma giornata di regular season in Eurolega, spicca il blitz esterno del Fenerbahce ad Atene con l’Olympiacos. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 22.45 HOCKEY GHIACCIO – Il primo turno della Alps League 2020 si è concluso con le ... Leggi la notizia su oasport

SkySport : ?? Il miglior giocatore arabo è il marocchino Aberrazak #Hamdallah ?? Premiato a Dubai da Fabio #Capello ?? La cerimon… - SkySport : ?? #Milan, è il giorno di #Ibrahimovic ? Le news in diretta LIVE #SkySport #SkyCalciomercato - SkySport : ?? Jorge #Mendes è il miglior agente al mondo ?? Premiato da @lorenzo99 ???? Ha ringraziato #CristianoRonaldo ?? La ce… -