LIVE Sport, DIRETTA 2 gennaio: Valentino Rossi deciderà entro metà stagione se smettere. I risultati NBA (Di giovedì 2 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 2 gennaio: orari e programma 10.41 MOTOGP – Valentino Rossi rivela in un’intervista di essere stato vicino alla Ferrari nel 2006 e di aver bisogno ancora di qualche tempo per decidere se proseguire a fine stagione o smettere. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 10.06 SCI DI FONDO – Il trittico di gare in Val di Fiemme decreterà il vincitore del Tour de Ski: in tre sono in corsa per la corona, ovvero i russi Alexander Bolshunov e Sergey Ustiugov ed il norvegese Johannes Høsflot Klæbo. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 09.33 RALLY – La lunga e meticolosa preparazione di Fernando Alonso alla Dakar 2020: lo spagnolo ha preso parte a tante gare negli ultimi dieci mesi. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 09.02 MOTOGP – Già in fermento il mercato piloti per il 2021: molto dipenderà dalla decisione di Valentino ... Leggi la notizia su oasport

SkySport : ?? Il miglior giocatore arabo è il marocchino Aberrazak #Hamdallah ?? Premiato a Dubai da Fabio #Capello ?? La cerimon… - SkySport : ?? Jorge #Mendes è il miglior agente al mondo ?? Premiato da @lorenzo99 ???? Ha ringraziato #CristianoRonaldo ?? La ce… - sportli26181512 : Kulusevski alla Juve: visite mediche e news live: Iniziate le visite mediche del centrocampista svedese classe 2000… -