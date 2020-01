LIVE Sport, DIRETTA 2 gennaio: Valentino Rossi deciderà entro metà stagione se smettere. Chamizo lottatore dell’anno (Di giovedì 2 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 2 gennaio: orari e programma 12.03 CICLISMO – Davide Cassani presenta la stagione 2020 e punta il mirino su Tokyo: “Crono olimpica dura, Filippo Ganna fondamentale per il quartetto”. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 11.35 HOCKEY SU GHIACCIO – Dopo una prima parte di stagione altalenante in EBEL, Bolzano ha deciso di esonerare coach Clayton Beddoes. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 11.09 LOTTA – Frank Chamizo ha vinto il “Wrestler of the Year 2019”. L’azzurro si aggiudica l’importante riconoscimento della UWW: è lui il migliore al mondo nello stile libero. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 10.41 MOTOGP – Valentino Rossi rivela in un’intervista di essere stato vicino alla Ferrari nel 2006 e di aver bisogno ancora di qualche tempo per decidere se proseguire a fine ... Leggi la notizia su oasport

