LIVE Sport, DIRETTA 2 gennaio: Lappi va in Ford per il Mondiale Rally 2020, Pittin e Costa si preparano per la Val di Fiemme (Di giovedì 2 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 2 gennaio: orari e programma 21.40 Rally – Esapekka Lappi gareggerà con la Ford nel Mondiale WRC 2020 dopo l’addio di Citroen al campionato. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 21.05 COMBINATA NORDICA – Samuel Costa e Alessandro Pittin volano a Seefeld insieme al resto della squadra azzurra per preparare al meglio la prossima tappa di Coppa del Mondo in Val di Fiemme. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 20.30 LOTTA – L’Italia si appresta a preparare l’appuntamento casalingo delle Ranking Series con un raduno collegiale di una settimana. Tra i convocati presenti anche Frank Chamizo e Abraham Conyedo. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 20.05 SOFTBALL – Obletter convoca venti giocatrici per l’Australia Pacific Cup in programma a Sydney tra fine gennaio e inizio febbraio. LEGGI LA NOTIZIA ... Leggi la notizia su oasport

SkySport : ?? Il miglior giocatore arabo è il marocchino Aberrazak #Hamdallah ?? Premiato a Dubai da Fabio #Capello ?? La cerimon… - SkySport : ?? #Milan, è il giorno di #Ibrahimovic ? Le news in diretta LIVE #SkySport #SkyCalciomercato - SkySport : ?? Jorge #Mendes è il miglior agente al mondo ?? Premiato da @lorenzo99 ???? Ha ringraziato #CristianoRonaldo ?? La ce… -