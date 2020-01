LIVE Sport, DIRETTA 2 gennaio: Alex Marquez si presenta alla Honda, domani al via l’ATP Cup (Di giovedì 2 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 2 gennaio: orari e programma 17.10 TENNIS – Ancora problemi fisici per Juan Martin Del Potro, a rischio la partecipazione agli Australian Open. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 17.00 TENNIS – domani scatta l’ATP Cup 2020: non solo il debutto dell’Italia, in programma anche la supersfida tra Australia e Germania e l’interessante confronto tra Tsitsipas e Shapovalov. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 16.40 MOTOGP – Alex Marquez, fratello di Marc, si presenta con la tuta della Honda: “Un grande orgoglio, il primo obiettivo è essere rookie dell’anno”. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 16.00 SCI DI FONDO – Il Tour de Ski 2020 si sposta in Val di Fiemme. Therese Johaug riuscirà a confermarsi? LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 15.52 TENNIS – Situazioni meteorologiche difficili a ... Leggi la notizia su oasport

