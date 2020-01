LIVE Sport, DIRETTA 2 gennaio: a rischio la Milano-Sanremo! La Ferrari dice no a Toto Wolff nel management F1 (Di giovedì 2 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 2 gennaio: orari e programma 19.00 DAKAR – Nel 2020 ci si sposta dal Sud America all’Arabia Saudita per ragioni di business. Ha ancora senso chiamarla così? LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 18.54 F1 – La Ferrari dice no a una posizione di responsabilità per Toto Wolff nel management della F1: “Sarebbe un conflitto d’interessi”. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 18.36 VOLLEY – Intervista ad Alessandra Campedelli, coach della Nazionale femminile Sorde. LEGGI L’INTERVISTA 18.05 CICLISMO – Milano-Sanremo 2020 a rischio! Il sindaco lancia l’allarme e chiede lo stato di calamità per la città ligure. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 18.00 TENNIS – Domani l’esordio dell’Italia nell’ATP Cup: la prima avversaria sarà la temibile Russia di Medvedev e ... Leggi la notizia su oasport

