Lino DiSalvo | regista di Playmobil | “La comunità social non potrà mai sostituire quella

Intervista video a Lino DiSalvo, animatore di Disney per anni, che debutta alla regia con Playmobil: The Movie, in cui i famosi giocattoli prendono vita. Dopo aver lavorato per anni alla Disney come animatore (tra le sue opere anche Rapunzel e Frozen), Lino DiSalvo debutta alla regia grazie a Playmobil: The Movie. Come già successo per i Lego, in questo film i famosi giocattoli tedeschi prendono vita. Protagonista è Marla (Anya Taylor-Joy), che, per salvare il fratelLino Charlie, risucchiato nel mondo dei giocattoli, si trasforma in un pupazzetto Playmobil. Ad accoglierla moltissimi personaggi, tra cui la Fata Madrina e l'imperatore Maximus, che nella versione italiana di Playmobil: The Movie hanno le voci di Cristina D'Avena e J-Ax.

