Lindsay Lohan, grande ritorno a Hollywood nel 2020 (Di giovedì 2 gennaio 2020) L’attrice Lindsay Lohan, dopo un lungo periodo passato tra un rehab e l’altro, e un altrettanto lungo e dorato “esilio” in Inghilterra, lontana dalla “tentatrice” Los Angeles, ha deciso di tornare completamente disintossicata nella città degli angeli e di riprendere in mano la sua carriera. Era uno dei talenti più precoci della Disney: Lindsay Lohan, da bambina, era lanciatissima come attrice, con tanti film di successo come “Genitori in Trappola”, “La mia amica speciale”, “Quel pazzo venerdì”. Crescendo però i vizi più “oscuri” di Hollywood si sono impadroniti di lei. Ed è sprofondata in un oblio da cui ha tutta l’intenzione di riprendersi. Perchè Lindsay Lohan: al massimo della carriera, aveva lasciato che le sue cattive abitudini le facessero perdere credibilità come attrice e come ... Leggi la notizia su velvetgossip

