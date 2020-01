“Le valanghe uccidono mediamente il 60-70% delle persone coinvolte, ecco come prevenire”: parlano gli esperti (Di giovedì 2 gennaio 2020) “L’incidente da valanga uccide mediamente il 60-70% delle persone coinvolte nell’evento, mentre l’incidente d’auto causa il decesso solamente del 4% dei coinvolti. Basta questa triste evidenza a far comprendere quanto le valanghe siano rischiose per chi frequenta l’ambiente montano innevato per vacanza o sport. Dall’inizio della stagione invernale 2019-2020, gli incidenti da valanga si sono rivelati più numerosi della media e allo stato attuale purtroppo, si contano già 14 decessi – contro una media riferita all’intera stagione di circa 20 – e un numero più che doppio di travolti salvati anche se pluri – traumatizzati. I nefasti e ripetuti eventi verificatisi durante le festività natalizie dapprima sul versante teramano del massiccio del Gran Sasso d’Italia, quindi sul Monte Terminillo poi nell’alta val Senales e gli ultimi sulle Dolomiti del Brenta e sul ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

stefano_6000 : RT @ilmeteoit: #meteo #2gennaio torna il pericolo delle #valanghe KILLER. Ecco le zone a rischio - ilmeteoit : #meteo #2gennaio torna il pericolo delle #valanghe KILLER. Ecco le zone a rischio - OctavianZaki : @Olty86 A me la gogna social non piace. Finché si tratta di frecciatine ok, le posso sopportare. Ma quando poi dive… -