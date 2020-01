"Le scuse del Papa fanno capire le sfide della vita cristiana", dice padre Spadaro (Di giovedì 2 gennaio 2020) "Il Papa che reagisce arrabbiandosi e che chiede scusa davanti a tutti per non aver dato il buon esempio, mi aiuta a capire di che pasta è fatta la vita cristiana di ogni giorno. E quali sono le sue piccole grandi sfide". È il commento su Famiglia cristiana di padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica, al gesto di impazienza di Bergoglio nei confronti di una fedele che lo ha strattonato in piazza San Pietro la sera del 31 dicembre. "Come ben sappiamo - scrive Spadaro - Papa Francesco non pone barriere tra sé e i fedeli. Si accosta, stringe mani, beve il mate dalla cannuccia che gli offrono, accarezza. Personalmente l' ho visto tante volte in viaggio barcollare spinto da tante mani, a destra e a sinistra, che cercando di toccarlo in realtà lo spingono". "Anche questa volta - prosegue il direttore - la signora ha afferrato la mano del Papa ... Leggi la notizia su agi

