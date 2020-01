Le proteste per il taglio degli alberi nel Campus Bassini di Milano (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un docente non più giovane del Politecnico, che racconta di avere visto gli alberi crescere dalla sua finestra, partecipa al coro di “vergogna”. Una dipendente si commuove al rumore delle motoseghe, gli studenti individuano quelli che ritengono i responsabili in uno striscione: “Politecnico e Comune ordinano. Gli alberi muoiono”. Al mattino presto, quando ancora è buio e la città vuota per le feste, sono iniziate a cadere le prime piante del parco del Campus Bassini dell'ateneo milanese, da oltre 70 anni uno spazio di 6000 metri quadri di ristoro, riflessione e passeggio per chi frequenta il ‘Poli' e vive in uno dei quartieri più plumbei, quanto a cemento, di Milano. Presenti in modo massiccio polizia con agenti in tenuta antisommossa, carabinieri e vigili. A settembre dell'anno scorso, il progetto del Politecnico di costruire un edificio del dipartimento della facoltà di ... Leggi la notizia su agi

TgrSardegna : ??Capodanno amaro per una ventina di pastori sardi, che tra Natale e San Silvestro hanno ricevuto avvisi di garanzia… - Tg3web : Le proteste dei giovani in tutto il mondo hanno portato al centro dell'attenzione globale la crisi climatica e le p… - Avvenire_Nei : «Un milione in piazza per la democrazia». La protesta di massa continua -