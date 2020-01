Le novità del 2020 - Le auto che debutteranno nei prossimi mesi - FOTO GALLERY (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sarà un anno ricco di novità per il mondo dellauto, con il debutto delle nuove generazioni di mostri sacri come la Volkswagen Golf 8, la Nissan Qashqai e la Toyota Yaris, modelli dal grande appeal per il mercato italiano. Ma il 2020 è anche il momento delle nuove generazioni di B-Suv come la Peugeot 2008, la Renault Captur e la Opel Mokka X, alle quali potrebbe dare del filo da torcere linedita Ford Puma, oltre alla nuova Nissan Juke, già in vendita.novità elettrificate. Tante, tantissime saranno inoltre le novità dotate di una batteria: tra le varie new entry, vedremo finalmente in prima linea i marchi di FCA, con la Fiat 500 elettrica e le versioni mild hybrid dello stesso Cinquino moderno, della Panda e della Lancia Ypsilon. Senza dimenticare il debutto commerciale delle Jeep Compass e Renegade con tecnologia ibrida plug-in. Insieme a molti altri modelli, troverete gli esempi ... Leggi la notizia su quattroruote

