Le aziende dove si lavora meglio in Italia (secondo i Millennials) (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sempre più discussi, i Millennials sembrerebbero rimboccarsi le maniche sul fronte lavorativo: non a caso, secondo alcune ricerche, sarebbero degli incessanti lavoratori impegnati a spronare senza sosta la loro produttività. Infatti, circa il 70% avrebbe rivelato di essere impegnato con le sue attività professionali anche durante il fine settimana e, addirittura, 3 su 10 lavorerebbe anche in bagno. Tuttavia, queste strambe abitudini si attribuirebbero più facilmente ai liberi professionisti o, più in generale, a coloro che possono lavorare tra le mura domestiche: ma come si vivono le giornate di lavoro all’interno delle aziende presenti sul nostro territorio? Una società di consulenza specializzata nell’analisi di clima aziendale e del suo miglioramento ha elencato le migliori realtà lavorative presenti in Italia in cui si respira un’aria familiare e si vivono rapporti ... Leggi la notizia su vanityfair

MilitantHsl : RT @TheRipp69062828: @ZioKlint @MilitantHsl Cioè tu fai il giornalista, quindi vuoi capire la sostenibilità del welfare pubblico e fai un p… - TheRipp69062828 : @ZioKlint @MilitantHsl Cioè tu fai il giornalista, quindi vuoi capire la sostenibilità del welfare pubblico e fai u… - CpnMro : @fabriziobarca @espresso 68% di carico fiscale; tasse anticipate del 99% a novembre; salvataggio di tutte le aziend… -