Laura Cunico: “Un designer per avere successo deve essere su Instagram” (Di giovedì 2 gennaio 2020) «Quando ho inventato Lotus, un divano che poi si trasforma in due poltrone o in una chaise-longue, e volevo iniziare a commercializzarlo, ho dovuto pensare a come lanciarlo dal punto di vista della comunicazione, come avrei potuto raccontare il mio progetto. Avrei dovuto spendere un sacco di soldi di tasca mia, quindi ho cercato di capire quale altra soluzione potesse esistere e ho trovato i social». così Laura Cunico, architetto italiano fra i più apprezzati su Instagram, racconta il suo approccio ai social network in una video intervista a Notizie.it. «Ho aperto una pagina Instagram – racconta Laura Cunico, che oggi vive in Kuwait – e ho iniziato a raccontare la mia vita, quello che faccio, le mie idee e soprattutto Lotus. Da li ho cominciato a capire il forte potere della comunicazione: tantissime persone si sono interessate, sia a me che al divano, nonostante ... Leggi la notizia su notizie

