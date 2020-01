L’assalto dei tifosi a Ibra atterrato a Milano – Il video (Di giovedì 2 gennaio 2020) L’attaccante rossonero è arrivato a Milano con un volo privato dalla Svezia. Ad attenderlo all’aeroporto di Linate Zvonimir Boban, CFO del Milan, e una folla di tifosi. Ibrahimovic si trasferirà subito dopo alla clinica La Madonnina dove svolgerà le visite mediche. Domani la presentazione ufficiale a Casa Milan. <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f534.png" alt=" Leggi la notizia su open.online

discoradioIT : #calcio ??: un vero e proprio 'assalto' - pacifico e affettuoso - da parte dei tifosi milanisti all'arrivo di Zlata… - Tiziana_1967 : Spero che il “caos” in Medioriente (Iraq/Iran) non distolga l’attenzione sulle gravissime violazioni dei… - Tiziana_1967 : Speriamo che il “caos” in Medioriente (Iraq/Iran) non serva anche per distogliere l’attenzione sulle gravissime vio… -