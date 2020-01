L’Arte che Cura, si chiude il festival su arte e benessere, tutti i vincitori (Di giovedì 2 gennaio 2020) Con la cerimonia di consegna dei premi dei concorsi, in una serata presentata da Red Ronnie nella suggestiva Sala del Capitolo del Complesso di San Domenico Maggiore a Napoli, cala il sipario sulla quarta edizione de L’arte Che Cura, la manifestazione dedicata ad arte, creatività e benessere ideata dallo psicoterapeuta Massimo Doriani, organizzata dall’Accademia Imago, in collaborazione con il Comune di Napoli e il sostegno di Optima Italia. Positivo Il bilancio della manifestazione, con numeri, rispetto agli scorsi anni, in netta crescita. Sottolinea Doriani: “Nella passata edizione avevamo organizzato un solo concorso di pittura, con cinquanta iscritti. Quest’anno abbiamo raggiunto i 350 partecipanti, in 10 categorie. Abbiamo organizzato 15 workshop di arteterapia, sono arrivate 600 persone. E il nostro sito, nei giorni dell’evento, ha superato le 150mila visualizzazioni”. La ... Leggi la notizia su optimaitalia

