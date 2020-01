Lady Gaga ha un nuovo fidanzato? Il bacio appassionato la notte di Capodanno | VIDEO (Di giovedì 2 gennaio 2020) Lady Gaga ha un nuovo fidanzato? Il bacio appassionato la notte di Capodanno VIDEO Lady Gaga ha un nuovo fidanzato? Sono stati in tanti a porsi questa domanda dopo che la celebre cantante pop statunitense è stata ripresa in un VIDEO che la ritrae la sera di Capodanno mentre bacia appassionatamente un misterioso ragazzo. L’artista, ripresa nel corso del party a cui partecipava la notte di San Silvestro che salutato il 2019 e dato il benvenuto al 2020, allo scoccare della mezzanotte si è infatti scambiata una serie di (prolungate) effusioni con un giovane dai capelli scuri con il quale è stata poi successivamente anche vista uscire dal locale. I due sarebbero saliti sull’auto di lei, accompagnati naturalmente dall’autista di Gaga. La cantante di Shallow avrebbe chiuso una relazione di recente, quella con Dan Horton e, successivamente, le cronache del gossip ... Leggi la notizia su tpi

