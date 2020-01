Lady Gaga ha un nuovo amore? La cantante inizia il 2020 con un bacio passionale (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un video di Lady Gaga sta facendo il giro del web, la cantante è stata pizzicata mentre bacia appassionatamente un nuovo uomo la notte di Capodanno Al centro dell’attenzione del gossip nelle ultime ore Lady Gaga. Dopo la fine della sua storia d’amore con l’ormai ex fidanzato Dan Horton, avvenuta pochi mesi fa, sembra esserci già un nuovo amore nella vita della cantante. Dopo la rottura con Horton, in molti erano convinti che la cantante si stesse riavvicinando all’ex fidanzato Christian Carino. Sul web si leggeva: “Tra loro le cose in passato non sono andate bene. Succede, le relazioni possono finire. Adesso però si sono riavvicinati e parlano. Il loro rapporto? Si tratta di amicizia, non c’è altro per adesso, nessun dramma”. Sembra esserci davvero un nuovo amore nella vita di Lady Gaga, ma non si tratta dell’ex fidanzato. Su Twitter si è diffuso un video ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

