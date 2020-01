Lady Gaga e il bacio di Capodanno: è nuovo amore? (Di giovedì 2 gennaio 2020) Lady Gaga e l'uomo misterioso di CapodannoLady Gaga e l'uomo misterioso di CapodannoLady Gaga e l'uomo misterioso di CapodannoLady Gaga e l'uomo misterioso di CapodannoLady Gaga e l'uomo misterioso di CapodannoLady Gaga e l'uomo misterioso di CapodannoLady Gaga e l'uomo misterioso di CapodannoLady Gaga e l'uomo misterioso di CapodannoLady Gaga e l'uomo misterioso di CapodannoLady Gaga e l'uomo misterioso di CapodannoAnno nuovo, amori nuovi. Durante la celebrazione del Capodanno 2020, la vita sentimentale di Lady Gaga svolta all’improvviso: la cantante americana, infatti, è stata pizzicata in un locale di Las Vegas mentre – sul fatidico countdown del veglione – abbraccia e bacia un uomo misterioso. In un angolino, ma non nascosti, tanto che il pubblico in sala si è accorto subito delle tenerezze tra i due. John Katsilometes, editorialista del Las Vegas Review-Journal, ha ... Leggi la notizia su vanityfair

novasocialnews : Lady Gaga e il bacio di Capodanno: è nuovo amore? #novasocialnews #nonstopnews #allnews #allnews24 - davided81 : La pubblicità di #Cepostaperte con Joanne di Lady Gaga - SaCe86 : #LadyGaga, notte di San Silvestro con un uomo misterioso - il video del bacio -