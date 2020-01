‘La voce delle donne’: “C’è rammarico, Provincia sottovaluta i rischi a contrada Pantano” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’associazione “La voce delle donne” in merito all’ultimo consiglio Provinciale. Di seguito il testo. “Si apprende con sincero stupore la decisione assunta nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Provinciale del 31 dicembre scorso, in cui non è stata ratificata la deliberazione del Presidente della Provincia avente ad oggetto diverse opere strategiche per il territorio. In particolare, i consiglieri Lucio Mucciacciaro, Luca Paglia, Claudio Cataudo e Domenico Parisi non hanno ritenuto meritevole di approvazione il progetto definitivo di “messa in sicurezza del fiume calore in zona Pantano ed alla confluenza con il fiume Sabato nel comune di Benevento”. L’associazione di quartiere di contrada Pantano “La voce delle donne” esprime grande rammarico per la ... Leggi la notizia su anteprima24

